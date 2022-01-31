الحوثيون: قصفنا أبو ظبي بالصواريخ الباليستية ودبي بالطائرات المسيرة

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين، ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ ذوالفقار الباليستية، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات "صماد 3".

وقال المتحدث ، في بيان متلفز اليوم بثته قناة "المسيرة نت" عبر حسابها على "تويتر"، إن "عملية "إعصار اليمن الثالثة" استهدفت عمق الإمارات"، مشيرا إلى أن العملية حققت أهدافها.

وأضاف أن "الإمارات ستظل غير آمنة طالما استمرت أدوات العدو الإسرائيلي في أبوظبي ودبي في شن العدوان على شعبنا وبلدنا".

وجدد المتحدث تحذيره للمواطنين والمقيمين والشركات بـ"الابتعاد عن المقرات والمنشآت الحيوية كونها عرضة للاستهداف خلال الفترة المقبلة"، قائلا: "لن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى شعبنا العظيم يعاني من ويلات الحصار الخانق وترتكب في حقه المزيد من الجرائم".

وأضاف المتحدث: "مستمرون في الدفاع المشروع عن اليمن العزيز حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار".

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته "جماعة الحوثي الإرهابية" تجاه الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن الوزارة قولها إنه "لم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان، ونجحت قواتنا الجوية وقيادة التحالف من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية".

كما أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.