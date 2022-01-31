شركة أوبر تخفض سعر خدماتها بمحافظة القاهرة

خفضت شركة أوبر أسعار خدماتها بمحافظة القاهرة بدءا من اليوم لجميع الرحلات الخاصة بخدمة «uberx»، وفق بيان صادر عن الشركة اليوم.

وبحسب البيان، خفضت الشركة سعر الكيلو ليصل إلى 2.80 جنيه بدلا من 3.05 جنيه، بينما أبقت على تسعيرة فتح العداد كما هى عند 8 جنيهات.

وفى أغسطس الماضي رفعت الشركة أسعار خدماتها، بعد الزيادات التى شهدتها أسعار البنزين.

ووفقا لبيان صادر من الشركة مطلع الأسبوع الجارى، فإن الشركة شهدت نموا فى أعمالها خلال العام الماضي بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث أشارت إلى أن أكثر من 31 مليون راكب استخدموا خدماتها بالمنطقة.

وبحسب بيان الشركة فإن عدد السائقين العاملين في الشركة بمصر بلغ 703 آلاف سائق منذ بدء نشاط الشركة بمصر.

وذكرت أن لديها سائق نفذ 6987 رحلة في القاهرة، وفق إحصائيات الشركة، وشهد أوبر باص نموًا في القاهرة بمعدل 2.4% مقارنة بعام 2020.