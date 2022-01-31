الإسماعيلي يصارع الزمن لإنهاء صفقة لاعب مالاجا الإسباني

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يقترب مجلس الإدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي من إتمام صفقة أجنبية جديدة، استعدادًا لخوض غمار المنافسات المقبلة.

ويواصل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي سعيه لانتقاء العناصر المميزة من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويصارع الإسماعيلي الزمن، من أجل إنهاء صفقة الجزائري محمد بن خماسة لاعب مالاجا الإسباني لتدعيم صفوفه بالانتقالات الشتوية الحالية.

ونجح الإسماعيلي في ضم 8 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، بـ التعاقد مع البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي والفلسطيني خالد النبريص وشادي ماهر وعمرو الحلواني.