 الدنمارك تسجل 36 ألفا و717 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة - بوابة الشروق
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الدنمارك تسجل 36 ألفا و717 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الإثنين 31 يناير 2022 - 9:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 يناير 2022 - 9:19 ص

سجلت الدنمارك 36 ألفا و717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 21 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و743 ألفا و246 إصابة، والوفيات إلى 3761 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 13 مليونا و64 ألفا و295 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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