السعودية تشترط تلقي الجرعة التنشيطية لدخول الحرمين الشريفين

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الاثنين، على ضرورة حصول المعتمرين وزائري مسجد الرسول والروضة الشريفة في المدينة المنورة على "الجرعة التنشيطية" لدخول الحرمين الشريفين.

وقالت الوزارة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتمايع "تويتر" اليوم، إنه يشترط ظهور الحالة الصحية في "توكلنا" محصن والحجز عبر تطبيق "اعتمرنا"، للسماح بدخول الحرمين الشريفين.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرح بأنه بدايةً من أول فبراير المقبل، سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطاً لاستمرار ظهور حالة "محصّن" في تطبيق "توكلنا" لكل من أمضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عاماً فأكبر.