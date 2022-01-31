بايدن يستضيف أمير قطر في محاولة لدعم أمن الطاقة الأوروبي

يناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعم إمدادات الطاقة إلى أوروبا، بالإضافة إلى الدبلوماسية مع طالبان عندما يلتقيان في البيت الأبيض اليوم الإثنين، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المنتظر أن يُطلع بايدن أمير قطر على مستجدات جهود التوصل لحل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية التي أدت إلى طلب الولايات المتحدة من قطر تكثيف إمدادات الغاز الطبيعي المسال في حال تسببت تداعيات اعتداء روسي في نقص الطاقة في أوروبا.

ورفض المسؤولون الذين أجروا مؤتمرا عبر الهاتف مع الصحفيين أمس الأحد القول ما إذا كانوا يتوقعون أن تسفر زيارة اليوم عن التوصل لاتفاق رسمي بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

يشار إلى أن أوروبا تعتمد على روسيا في نحو ثلث إمدادات الغاز الطبيعي.

جدير بالذكر أن قطر هي بين أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم حيث يباع نحو ثلاثة أرباع من صادراتها إلى دول آسيا التي تفتقر إلى الطاقة مثل اليابان وكوريا.

وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن زيارة أمير قطر لواشنطن التي كانت مقررة في الأصل في نوفمبر الماضي، تشمل اجتماعات مع وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الأمن الداخلي إليخاندرو مايوركاس وأعضاء من الكونجرس. وسوف يشارك وزير الخارجية أنتوني بلينكن في اجتماع بالمكتب البيضاوي، مكتب الرئيس الأمريكي.

وقال مسؤولون أمريكيون إن العلاقات مع قطر قوية سيما بشأن مكافحة الإرهاب والتجارة وأفغانستان. وذكر أحد المسؤولين أن قطر كانت دولة العبور الأولى لأكثر من 60 ألف أفغاني تم إجلاؤهم.

وفي حين أنها سوف تكون زيارة تميم الأولى للبيت الأبيض منذ تولى بايدن الحكم، فأن الرئيس تحدث مع الأمير من قبل. والتقيا للمرة الأولى عندما كان نائب للرئيس وهاتف بايدن تميم في أغسطس 2021.