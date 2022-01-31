 وزيرة الخارجية البريطانية: أتطلع لزيارة أوكرانيا الأسبوع الحالي للإعراب عن تأييدنا لها - بوابة الشروق
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وزيرة الخارجية البريطانية: أتطلع لزيارة أوكرانيا الأسبوع الحالي للإعراب عن تأييدنا لها

علم بريطانيا
علم بريطانيا
أ ش أ
نشر في: الإثنين 31 يناير 2022 - 7:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 يناير 2022 - 7:19 ص

عبَّرَت وزيرة الخارجية البريطانية "ليز تروس" عن رغبتها في زيارة أوكرانيا خلال الأسبوع الحالي.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، في تدوينة على موقع التدوين المصغر "تويتر": "إنني أتطلع إلى زيارة أوكرانيا خلال الأسبوع الحالي من أجل الإعراب عن تأييدنا لأوكرانيا".
جاء ذلك رداً على تدوينة نشرها وزير الخارجية الأوكراني "دميترو كوليبا" لتوجيه الشكر للوزيرة البريطانية على ما وصفه بموقفها الحازم إزاء روسيا.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء البريطاني كان قد ذكر في وقت سابق أن وزيرة الخارجية البريطانية ووزير الدفاع "بن والاس" سيتوجهان إلى موسكو خلال الأيام القادمة من أجل إجراء محادثات بشأن أوكرانيا.

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