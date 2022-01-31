 نمو الناتج الصناعي لليابان بنسبة 2.7% سنويا خلال الشهر الماضي - بوابة الشروق
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نمو الناتج الصناعي لليابان بنسبة 2.7% سنويا خلال الشهر الماضي

د ب أ
نشر في: الإثنين 31 يناير 2022 - 8:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 يناير 2022 - 8:49 ص

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الاثنين نمو الناتج الصناعي لليابان خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي بنسبة 7ر2% سنويا.

جاء ذلك أقل قليلا من توقعات المحللين التي كانت 3% بعد نموه بمعدل 1ر5% خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وعلى أساس شهري تراجع الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 1%، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 8ر0% شهريا بعد ارتفاع بنسبة 7% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه أبقت الوزارة على تقييمها للناتج الصناعي وقالت إنه يظهر مؤشرات على الارتفاع.


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