أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الاثنين نمو الناتج الصناعي لليابان خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي بنسبة 7ر2% سنويا.
جاء ذلك أقل قليلا من توقعات المحللين التي كانت 3% بعد نموه بمعدل 1ر5% خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وعلى أساس شهري تراجع الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 1%، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 8ر0% شهريا بعد ارتفاع بنسبة 7% خلال الشهر السابق.
في الوقت نفسه أبقت الوزارة على تقييمها للناتج الصناعي وقالت إنه يظهر مؤشرات على الارتفاع.