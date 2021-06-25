وفاة 7 أشخاص من أسرة واحدة بسبب تسرب غاز في الشرابية

توفى 7 أشخاص من أسرة واحد مساء اليوم الإثنين، نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز، بمنطقة الشرابية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقي اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا من الرائد سامح العربي، رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، بوجود حالات وفاة داخل شقة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 7 أشخاص من أسرة واحدة سيدة وزوجها و5 من أبنائهما، فارقوا الحياة، نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

وصرحت النيابة بدفن جثث المتوفين بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت بسرعة استكمال تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الوفاة، وأمرت بانتداب المعمل الجنائى لرفع البصمات وسرعة إعداد تقرير بحالة الشقة، ومن المقرر أن تستدعى عدد من الجيران لسماع أقوالهم.