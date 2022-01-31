فشل مساعي روسيا لتجنب عقد اجتماع بشأن أوكرانيا في مجلس الأمن

لم تفلح روسيا في تجنب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية، حيث صوتت 10 من أصل 15 دولة عضو لصالح إجراء مداولات في نيويورك اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق اليوم، وصف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الاجتماع الذي طلبته الولايات المتحدة بأنه لا أساس له، مضيفا أنه مثال على "دبلوماسية الصوت العالي".

وطلبت الولايات المتحدة عقد الاجتماع في مجلس الأمن لأنها وحلفاءها الغربيين يخشون من حدوث غزو روسي لأوكرانيا.

وتطالب واشنطن بسحب نحو مئة ألف جندي روسي احتشدوا على الحدود الأوكرانية.

ونفت موسكو كثيرا الاتهامات بأنها تخطط لغزو.