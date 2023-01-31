فرنسا تعلن تزويد أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من نوع سيزار

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أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، مساء اليوم الثلاثاء، تزويد أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من نوع سيزار، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها.

وحصلت أوكرانيا على تعهدات هذا الشهر من مجموعة دول غربية بتزويدها بدبابات قتالية؛ لمساعدة قواتها على صد الهجوم الروسي.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة في «موجة أولى» من شحنات واردة من تحالف يضم 12 دولة.

وقال كوليبا في إفادة عبر الإنترنت: «تحالف الدبابات يضم الآن 12 عضواً. ويمكنني أن أشير إلى أنه في الموجة الأولى من المساهمات، ستتلقى القوات المسلحة الأوكرانية ما بين 120 و140 دبابة من الطراز الغربي».

وأضاف أن كييف تعمل خلف الكواليس؛ للحصول على موافقة مزيد من الدول على تزويدها بدبابات في وقت يصفه مسؤولون بأنه حرج في الحرب.

وتعتزم أوكرانيا شن هجوم مضاد كبير؛ لاستعادة مساحات كبيرة من الأراضي التي دخلتها روسيا في جنوب البلاد وشرقها.

وطلبت الولايات المتحدة من أوكرانيا تأجيل هذه الخطط، حتى تصلها المساعدات العسكرية الغربية.