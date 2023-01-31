إعلام إيراني: أجهزة الاستخبارات تتوصل لمعلومات قيمة عن هجوم المسيرات

نشر موقع "نور نيوز" الإيراني، يوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول الهجوم على المنشأة العسكرية في أصفهان، 350 كيلومترا جنوب العاصمة طهران.

وقال الموقع إن تحليل مكونات هيكل ومحرك وإمدادات الطاقة ونظام الملاحة للمروحيات المسيرة التي تم إسقاطها من قبل الدفاع الجوي الإيراني في أصفهان، وبعد مطابقتها مع العينات الموجودة تكشف بدقة الشركة المصنعة لها ورفع النقاب عن أدلة مهمة.

وذكر أن التحقيق الفني بمكونات إحدى المسيرات التي أسقطتها بطاريات الدفاع الجوي الإيراني كشف عن معلومات قيّمة للأجهزة الاستخباراتية.

وكانت وكالة "إرنا" أعلنت أن 3 مسيرات من طراز "كوادكوبتر" مزودة بقنابل صغيرة، حلقت فوق مستودع الذخير التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، وحاولت استهدافه، إلا أن فرق الأمن المتواجدة في محيط المستودع، تمكنت من إسقاط إحداها، بمساعدة أنظمة الاستشعار والمعدات التي بحوزتهم.

فيما قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن الانفجار وقع في منشأة لصنع الذخيرة تابعة لوزارة الدفاع في مدينة أصفهان، دون وقوع ضحايا.

في السياق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، بأن إسرائيل كانت وراء هجوم المسيّرات على موقع دفاعي إيراني في مدينة أصفهان مؤخرا.