مقتل 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم للقاعدة بقصف مسيرة أمريكية شرق اليمن

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، اليوم الثلاثاء، عندما استهدفت طائرة بدون طيار (مسيرة)، سيارتهم بوادي عبيدة، في محافظة مأرب، شرقي اليمن.

وقال مصدر محلي مسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "غارة جوية نفذتها طائرة دون طيار يعتقد أنها أمريكية، استهدفت سيارة أثناء وقوفها بالقرب من محطة وقود في منطقة الصمدة بوادي عبيدة شرقي مأرب".

وأوضح المصدر أن الإصابة "كانت دقيقة وأسفرت عن مقتل ثلاثة يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة كانوا على متن السيارة".

ولم يصدر تعليق رسمي من أي جهة بخصوص العملية حتى الآن.

وتنفذ طائرات أمريكية من دون طيار، منذ سنوات، ضربات جوية تستهدف قيادات وعناصر يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في عدة محافظات يمنية من بينها محافظة مأرب وشبوة وأبين، وهي مناطق تنشط فيها عناصر التنظيم.