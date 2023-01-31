شدد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على أهمية زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمصر، قائلًا إن القضية الفلسطينية تأتي في أولويات المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية الأمريكي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «أخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أن هناك حالة من التوتر بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، موضحًا أن زيارة الرئيس الأمريكي؛ تأتي في إطار تهدئة الأزمة الفلسطينية، لمواجهة تصعيد الأزمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتابع: «لابد من الوصول لعملية سياسية جادة، من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه»، مضيفا: «ليس لدي تفاؤل في حل القضية الفلسطينية، وأقصى أملنا أن يصل الأمر للتهدئة فقط».

وتحدث بشأن دعم أمريكا لمصر في ملف سد النهضة، قائلًا إن مصر أثبتت أن لديها أساليب سلمية في كافة الأمور السياسة وهو حافز جيد، وسيكون لدي الإدارة الأمريكية رغبة في دعمها مع حفظ كافة الحقوق للجانبين المصري والأمريكي.