 مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مركبات المواطنين الفلسطينيين ويحاولون اقتحام بلدة قرب رام الله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مركبات المواطنين الفلسطينيين ويحاولون اقتحام بلدة قرب رام الله

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 31 يناير 2023 - 5:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 يناير 2023 - 5:02 ص

هاجم مستوطنون إسرائيليون مركبات المواطنين الفلسطينيين، مساء الإثنين، على طريق "رام الله- نابلس"، وحاولوا اقتحام بلدة ترمسعيا الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية فلسطينية، أن مستوطنين إسرائيليين رشقوا مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة قرب مفترق "عيون الحرامية" على طريق رام الله- نابلس، وقرب مدينة روابي شمال رام الله، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار.

وأضافت المصادر ذاتها أن مجموعة أخرى من المستوطنين الإسرائيليين حاولت اقتحام بلدة ترمسعيا شمال شرقي رام الله، إلا أن الأهالي تصدوا لها، فيما حضرت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلى إلى المكان لتأمين الحماية للمستوطنين.

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