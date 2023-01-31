ضبط سائق توكتوك صدم مواطنا وأصابه في القاهرة

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ألقت الأجهزة القبض على سائق "توكتوك"؛ لاصطدامه بمواطن وإحداث إصابته في القاهرة.

وذكرت الداخلية بيانا اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي بشأن الرسالة الواردة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قيام قائد مركبة "توك توك" بالاصطدام بأحد الأشخاص حال سيره بمنطقة دار السلام بالقاهرة وفراره هاربا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة (قائد مركبة توكتوك - مقيم بدائرة القسم)، وتم استهدافه وضبطه والمركبة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.