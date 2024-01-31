أونروا: الحصول على مياه بغزة بات مسألة حياة أو موت

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الوصول إلى المياه النظيفة في قطاع غزة "بات مسألة حياة أو موت".



ونشرت الوكالة، تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، كشفت فيها أن "الحصول على مياه نظيفة بات مسألة موت أو حياة في غزة".



وأفادت أن "كل يوم (في غزة) هو يوم كفاح لمجرد العثور على خبز وماء"، وفقا لوكالة الأناضول.



وأضافت "كل يوم هو كفاح من أجل البقاء، وبدون المياه الصالحة للشرب، سيموت المزيد من الناس نتيجة الحرمان والأمراض".



وحذرت الوكالة، من خطورة الوضع نتيجة الازدحام الشديد على الاستخدام المشترك للحمامات والمراحيض.



وقالت إن "استمرار الازدحام، والذي يُرى فيه مشاركة آلاف الأشخاص لأعداد قليلة من مقصورات الاستحمام والمراحيض، أدى لتفاقم انتشار الأمراض الجلدية، مثل الجرب والقمل، والتي زادت سوءا نتيجة عدم قدرة الناس على الاستحمام".



وأوضحت أن الأرقام الأخيرة التي تابعتها الوكالة أظهرت أن "لكل ألفي شخص مقصورة استحمام واحدة، ولكل 500 شخص مرحاض واحد"، وفق ما نقلته الوكالة عن تمارا الرفاعي، مسئولة الاتصالات بالمنظمة الأممية.



وفيما يتعلق بمنشآت الأونروا في غزة، أوضحت أن ما لا يقل عن 270 هجوما (إسرائيليا) أثّر على منشآتها، التي تؤوي عائلات نازحة.



الوكالة الأممية، أشارت إلى أن تلك الهجمات "تسببت في مقتل 372 شخصا".



وأضافت أنه بسبب عدم وجود أماكن أخرى ينزح إليها أهالي غزة، فإنهم ما زالوا يحتمون بنفس المنشآت الأممية تلك حتى بعد الهجمات.



وقالت الأونروا، إن الوضع الذي يشهده قطاع غزة "ميؤوس منه تماما".