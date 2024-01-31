وفد صيني رفيع المستوى يشارك في المؤتمر الصيني الإفريقي لعلوم البحار بالإسكندرية

استقبل الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، وفد رفيع المستوى يتضمن سون شوشيان نائب وزير وزارة الموارد الطبيعية بدولة الصين، وممثلي التعاون الدولي وسفير دولة الصين بالقاهرة، حيث ينظم المعهد مؤتمر صيني إفريقي، خلال شهر فبراير، يشارك فيه ممثلي الدول الإفريقية في مجال علوم البحار والاقتصاد الأزرق.

يأتي ذلك بهدف تعزيز الفهم العميق لمختلف العلوم التنبؤية ذات الصلة بالبيئات البحرية ولوضع الأساس للتنبؤ الفعال وأنظمة الإنذار المبكر، وعرض أحدث التطورات في تقنيات النمذجة، التي تساهم في تطوير أنظمة التنبؤ البحرية الدقيقة وفي الوقت المناسب.

وكذلك تسليط الضوء على دور التنبؤ البحري في تعزيز الاستدامة من خلال مراقبة ومعالجة التغيرات البيئية، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، وتحمض المحيطات، وغيرها من العوامل التي تؤثر على النظم البيئية البحرية.

وسيناقش المؤتمر التحديات التي تواجه القارة الأفريقية في مجال علوم البحار وأهم البرامج والخطط التنفيذية لبناء القدرات وتدريب الباحثين من الدول الإفريقية، وبخاصة برامج التدريب على متن سفن الأبحاث التي يمتلكها المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.