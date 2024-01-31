 5 شهداء في خانيونس بنيران الاحتلال بينهم موظف أمن مستشفى الأمل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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5 شهداء في خانيونس بنيران الاحتلال بينهم موظف أمن مستشفى الأمل

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 11:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 11:44 ص

استشهد خمسة فلسطينيين، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفي التفاصيل، استشهد موظف الأمن لمستشفى الأمل التابع للجمعية في مدينة خانيونس، جراء إطلاق الاحتلال النار عليه أثناء وقوفه قرب الباب الخلفي لمستشفى الأمل.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن جيش الاحتلال يكثّف استهدافه لمحيط مستشفى الأمل مع إطلاق للقنابل الدخانية.

وأضافت أن الطواقم الطبية والجرحى والمرضى وآلاف النازحين، غالبيتهم من الأطفال والنساء يعيشون في رعب وقلق دائمين.

بالتزامن مع ذلك، استُشهد أربعة فلسطينيين وأُصيب آخرون، اليوم الأربعاء، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ويكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه حاليًّا على مناطق جنوب قطاع غزة، وسط التوسع في استهداف المستشفيات والمراكز الصحية.


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