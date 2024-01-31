وزير الدفاع الصيني يجري محادثات مع نظيره الروسي

أجرى وزير الدفاع الصيني الجديد، دونج جون محادثات مع نظيره الروسي، سيرجي شويجو، داعيا إلى تعزيز الثقة المتبادلة والعلاقات الاستراتيجية بين الدولتين، لمواجهة التحديات العالمية، حسب بيان صادر عن بكين.

ودعا وزير الدفاع الصيني أيضا إلى الارتقاء بالعلاقة بين جيشي البلدين إلى مستوى أعلى للحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وكانت الصين قد عينت، الشهر الماضي، دونج جون، وزيرا للدفاع، ليحل محل لي شانج فو، في خطوة ربما تمهد الطريق أمام علاقات عسكرية أفضل مع أمريكا.

وتم اتخاذ القرار من قبل كبير المشرعين في البلاد.

يذكر أن دونج لديه خبرة واسعة في البحرية الصينية، التي كانت تنشر قوتها في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان هذا العام، مما أثار انتقادا من جانب أمريكا.