ضبط 64 طن أعلاف حيوانية داخل مخزن بدون ترخيص في الإسكندرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على مدير مخزن بدون ترخيص وبحوزته 64 طن أعلاف حيوانية بمنطقة العامرية في محافظة الإسكندرية.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، إلى قيام مدير مسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لتجارة الأعلاف الحيوانية كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية وإمتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن الأسواق بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وباستهداف المخزن المشار إليه، عثر بداخله على 64 طن أعلاف حيوانية مختلفة الأنواع معبأة داخل شكائر بدون مستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.