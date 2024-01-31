الإذاعة الإسرائيلية تبث مشاهد لإغراق أنفاق في قطاع غزة بالمياه

بثت الإذاعة الإسرائيلية، مشاهد قالت إنها لعملية إغراق أنفاق في قطاع غزة بالمياه.

جاء ذلك خلال العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال على قطاع غزة، والمستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.





ولم يكشف مراسل الإذاعة الرسمية معلومات مفصلة حول طبيعة هذا النفق وموقعه.



وكان جيش الاحتلال قد اعترف مساء الثلاثاء، وللمرة الأولى منذ بداية الحرب، بضخ المياه لإغراق الأنفاق في قطاع غزة بغرض تدميرها، وزعم أن هذه الخطوة جاءت بعد عمل مكثف وتحليل للتربة.



ووفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن جيش الاحتلال أعلن رسميًّا استخدام ضخ المياه لتحييد الأنفاق في قطاع غزة.



في حين أفادت صحيفة "هآرتس"، بأن جيش الاحتلال لا يضخ المياه إلا في الأماكن التي تبين أنها مناسبة لذلك، ودون المساس بإمكانية استخدام المياه الجوفية هناك، وتم لهذا الغرض تركيب مضخات وأنابيب في القطاع.