مستشار البنك الدولي: الاقتصاد المصري يكافح في إقليم مُلتهب

قال الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي سابقًا، وأستاذ الاقتصاد، إن البنك الدولي خفض توقعات لنمو الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن العالم تغير منذ أزمة كورونا.



وتابع "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على قطاع غزة، والحرب الأمريكية الصينية التجارية، أدت للكثير من التوترات العالمية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن النمو الكبير العالمي الذي وصل لـ6% لن يعود مرة أخرى، بعدما وصل الآن لـ3%.



ولفت إلى أن ارتفاع التضخم الآن في أمريكا وأوروبا ومصر لم يحدث منذ 40 عامًا، متوقعًا أن يكون عام 2024 الأقل نشاطًا في التجارة العالمية، نتيجة حدوث توترات في بعض الدول.



وأضاف أن الاقتصاد المصري يكافح في ظل التوترات الموجودة بالدول المجاورة، والتي أثرت بشكل كبير سواء القطاع السياحي أو قناة السويس.



وأكد أن ما تتعرض له مصر من مؤامرات وصعوبات سواء في إثيوبيا أو الإرهاب في سيناء، أو الحرب في غزة، أو ليبيا او السودان، أثر سلبًا على الاقتصاد، وهذا قدر مصر، ولكننا قادرين على التعامل مع هذه الأزمة.