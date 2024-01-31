 أستاذ علوم سياسية: طرح كونفدرالية إسرائيلية فلسطينية طموح صهيوني وكارثي - بوابة الشروق
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أستاذ علوم سياسية: طرح كونفدرالية إسرائيلية فلسطينية طموح صهيوني وكارثي

خالد حسام الدين
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 8:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 8:44 ص

قال الدكتور أيمن شاهين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة، إن ما تم تسريبه من وثيقة باريس هو إرهاصات وتكهنات، وأن أي طرح لكونفدرالية إسرائيلية فلسطينية هو طرح كارثي وغريب وطموح صهيوني.

وأوضح “شاهين”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، أن حكومة نتنياهو لا تريد إنهاء الحرب وتحتاج الوقت لأنه كلما طال أمد الحرب كلما طال بقاء نتنياهو في السلطة وأيضا يريد أن ينزع سلاح حماس ويقضي على المقاومة.

وتوقع “شاهين”، أن يكون ما قدمته إسرائيل في الصفقة هو تبادل أسرى فقط ولكن شروط حماس إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل وتبيض السجون الإسرائيلية.


وأشار إلى أن أي صفقة أو هدنة دون إنهاء الحرب هو مناورة إسرائيلية ولو تم إنهاء الحرب تكون إسرائيل منهزمة.


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