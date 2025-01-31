توافد حشود شعبية على معبر رفح لرفض تهجير الفلسطينيين

استقبلت محافظة شمال سيناء منذ وقت مبكر اليوم الجمعة، وفودا شعبية من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، متجهين إلى معبر رفح البري للتعبير عن رفضهم مقترحات تهجير الفلسطينيين.

وانتشرت في طرق شمال سيناء المرورية الخدمات المرورية والتأمين لتوجيه الحافلات التي بدأت في التدفق صباح الجمعة نحو اتجاه معبر رفح البري.

وأكد النائب إبراهيم ابو شعيرة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، أن وفودا شعبية من محافظة شمال سيناء تشارك بكثافة في التعبير عن اصطفافهم خلف القيادة السياسية التي رفضت تهجير الفلسطينيين وحذرت منه منذ انطلاق العدوان على قطاع غزة.

وشدد على أن رفض التهجدير موقف ثابت لمصر في جميع المحافل الدولية، وهذا ما عبرت عنه أيضا وزارة الخارجية المصرية.