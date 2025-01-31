قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، إن مقترح تعريب تدريس علوم الطب يأتي في إطار الاعتزاز باللغة العربية، مشيرا إلى أن العديد من الدول المتقدمة تدرس جميع مراحل التعليم، بما فيها الجامعي، بلغتها القومية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر عبر شاشة MBC» مصر»، أن 23 دولة من أبرزها ألمانيا وروسيا وفرنسا، لا تعد الإنجليزية لغتها الرسمية، بالإضافة إلى سوريا عربيا.

وأكد أن المقترح لا يزال قيد الدراسة ولم يتحول إلى قرار نهائي، مشددا أن المقترح نابع من منطلق الاعتزاز باللغة العربية، مستشهدا بإرسال محمد علي البعثات التعليمية إلى فرنسا والتي عاد منها 100 طالب كانوا نواة كلية طب القصر العيني، ودرسوا الطب باللغة العربية.

وأشار إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة المقترح تعمل بدون مدة زمنية محددة، حتى الوصول إلى قرار نهائي بشأن جدوى المقترح، مؤكدا أنها ستتخذ قرارها بالاستمرار في المقترح أو عدمه، بعد دراسة متأنية تأخذ بعين الاعتبار جميع الآراء المؤيدة والمعارضة.