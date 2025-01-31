طلائع الجيش يخطف فوزا صعبا من الإسماعيلي في الدوري

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حقق فريق طلائع الجيش، فوزا مثيرا على حساب الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ11 من الدوري.

سجل أهداف المباراة مروان حمدي لاعب نادي الإسماعيلي الهدف الأول في الدقيقة 6، قبل أن يعادل النتيجة جودين شيكا لاعب الطلائع.

وفي الدقيقة 88 تمكن رجب عمران من تسجيل الهدف الثاني لصالح نادي طلائع الجيش من ركلة الجزاء، ليقلب الفريق النتيجة ويحسم الثلاث نقاط.

وشهدت المباراة أحداث مؤسفة حيث رصدت العدسات لحظة دخول أحمد فهيم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي إلى أرضية الملعب ومحاولة للاعتداء على حكم المباراة قبل أن يتدخل رجال الأمن ويخرج عضو مجلس الإسماعيلي من أرضية الملعب.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي طلائع الجيش إلى النقطة 15 في المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد نادي الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز الثاني عشر.