 كتائب القسام تعلن أسماء 3 أسرى إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم غدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كتائب القسام تعلن أسماء 3 أسرى إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم غدا


نشر في: الجمعة 31 يناير 2025 - 11:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 يناير 2025 - 11:47 ص

أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قائمة من 3 أسماء لأسرى إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم غدا السبت، ضمن دفعة التبادل الرابعة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أبو عبيدة في بيان عبر تليجرام، الجمعة، أن الأسرى الثلاثة هم: عوفر كالدرون وكيث شمونسل سيغال وياردن بيباس.

وجرى أمس الخميس، تبادل الدفعة الثالثة للأسرى بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأفرجت حماس عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل إطلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراح 110 أسرى من بينهم زكريا الزبيدي أحد الـ6 الذين تحرروا بنفق الحرية من سجن جلبوع.

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