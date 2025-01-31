كتائب القسام تعلن أسماء 3 أسرى إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم غدا

أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قائمة من 3 أسماء لأسرى إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم غدا السبت، ضمن دفعة التبادل الرابعة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أبو عبيدة في بيان عبر تليجرام، الجمعة، أن الأسرى الثلاثة هم: عوفر كالدرون وكيث شمونسل سيغال وياردن بيباس.

وجرى أمس الخميس، تبادل الدفعة الثالثة للأسرى بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأفرجت حماس عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل إطلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراح 110 أسرى من بينهم زكريا الزبيدي أحد الـ6 الذين تحرروا بنفق الحرية من سجن جلبوع.