ثريا يفتتح مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية في عرضه العالمي الأول

أعلن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، افتتاح دورته الـ26 بالفيلم المصري "ثريا" في عرضه العالمي الأول.وذلك مساء الأربعاء المقبل.

الفيلم من إخراج أحمد بدر كرم، في اولى تجاربه السينمائية كمخرج، وهو مستوحى من أحداث حقيقية شهدها في بيئته الصعيدية منذ سنوات، حيث إنه من مواليد محافظة أسيوط، التي استلهم منها حواديت كثيرة ظلت راسخة في ذهنه، يسعى لترجمتها مستقبلا في أعماله الفنية.

وأحمد بدر كرم صاحب تجارب فنية متعددة فقد شارك في كتابة أفلام روائية قصيرة، كما مثّل في بعضها، وكتب بعض حلقات مسلسل "حكايات بنات".

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي يقيمه المركز القومي للسينما سنوياً، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991، وهو يعد واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويتميز بتركيزه على الأفلام التسجيلية والقصيرة، مما يجعله منصة بارزة للأعمال ذات الطابع الفني المتميز، وداعمًا رئيسيًا للمواهب الجديدة في مجال السينما.