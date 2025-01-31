محافظ أسيوط يؤكد ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة الزيادة السكانية

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ضرورة تكاتف جميع الجهات لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وإيجاد حلول مبتكرة لها، مشيرًا إلى أن هذه القضية تمثل قضية أمن قومي.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يُولي اهتمامًا بالغًا بهذه القضية ويُوجه بتكثيف الجهود لمعالجتها، حيث إن الزيادة السكانية العشوائية تُؤثر سلبًا على جهود الدولة وخططها التنموية المستدامة في كل القطاعات.

وأضاف أبو النصر أن المحافظة تسعى لتقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج التي تهدف إلى الحد من هذه الزيادة، وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأوضح المحافظ أن اللجنة التنسيقية للسكان، برئاسة المحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، عقدت اجتماعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة الوضع السكاني في مراكز وقرى المحافظة، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية مثل: مديرية الصحة، الهيئة العامة للاستعلامات، الأوقاف، الأزهر، المجلس القومي للمرأة، مركز معلومات المحافظة، مديرية العمل، الثقافة، التضامن الاجتماعي، مكتبة مصر العامة، الزراعة، وحدة السكان، هيئة محو الأمية، إذاعة شمال الصعيد، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، ومركز تدريب المحافظة.

وتناول الاجتماع تحديد اختصاصات ودور الجهات المشاركة في مواجهة المشكلات السكانية، مع التركيز على تحسين خصائص السكان في مركز ديروط، كما تم التطرق إلى دعم القيادة السياسية لصحة وتنمية الأسرة، والعمل على تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان، وتنفيذ برامج للحد من النمو السكاني المرتفع في قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف خطة التنمية المستدامة.