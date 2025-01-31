أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد فوز فريقه الكبير على الزمالك

أكد كورنسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، انه فخور بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة بالدوري الممتاز.

وقال يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفى انه يعتبر هذه ليلة سعيدة وان فريقه في تألق واضح خلال مواجهة زد والأهلي والزمالك استطاع حصد 7 نقاط من ثلاث مواجهات مهمة.

ووجه مدرب بيراميدز الشكر الي شريف إكرامي صاحب ال42 عاما في أول مشاركة له في الموسم وانه كان مثل الأسد وأظهر كيف يكون اللاعب المحترف.

وعن إبراهيم عادل أكد انه لاعب كبير ومن حقه الاحتراف في أوروبا لكن في أوروبا الوضع مختلف لكن من الضروري الاحتراف بمقابل مادي مناسب حتي تكون له مكانته في الدوري على عكس الخروج بمبلغ لا يليق بمستواه.

وحقق فريق بيراميدز فوزا عريضا على حساب نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.