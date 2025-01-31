انفصال المخرجة بتول عرفة عن زوجها هاني الطمباري

أعلنت المخرجة بتول عرفة عن طلاقها من الفنان هاني الطمباري بعد زواج دام حوالي عام ونصف، حيث تزوجا في يوليو 2023.

وكتبت بتول عبر حسابها على فيسبوك: "تم الانفصال رسميًا بيني وبين زوجي هاني الطمباري، وربنا يوفق كل واحد فينا في حياته التي اختارها إن شاء الله".

يذكر أن المخرجة بتول عرفة والفنان هاني الطمباري تزوجا في يوليو 2023 بحضور عدد من النجوم، منهم إلهام شاهين، كارول سماحة، الفنان سامي مغاوري، الدكتور أشرف زكي، المخرج خالد جلال، الفنان إيهاب فهمي، مصطفى شوقي، نهال عنبر، دياب، أحمد فريد، سهر الصايغ، آيتن عامر، وائل فرج، حمزة العيلي، خالد كمال، بدرية طلبة، إيمي سالم، الشاعر هاني عبد الكريم، حنان مطاوع وزوجها، مصطفى أبو سريع، عابد عناني، محمد جمعة، لقاء سويدان، أحمد الرافعي، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، محمد نور، الممثل رامي الطمباري شقيق العريس، الموسيقار كريم عرفة شقيق العروس، محسن منصور، مجدي كامل، محمود الليثي، مجدي بدر، والشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول.