ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع يانج أفريكانز في دوري الأبطال

حقق النادي الأهلي نقطة ثمينة بالتعادل خارج الديار مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، السبت، على ملعب أماني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم يانج أفريكانز عن طريق إبراهيم حمد في الشوط الأول من المباراة، فيما تعادل الأهلي في الشوط الثاني عن طريق أليو ديانج.

وبتعادله في مباراة اليوم عزز الأهلي صدارته للمجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا، برصيد 8 نقاط، يليه يانج أفريكانز برصيد 5 نقاط، ثم الجيش الملكي برصيد نقطتين وبفارق الأهداف فقط أمام شبيبة القبائل.

وتقام المباراة الثانية ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في التاسعة من مساء اليوم، وتجمع بين الجيش الملكي المغربي، وضيفه شبيبة القبائل الجزائري.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري الأبطال:

1- الأهلي.. 8 نقاط

2- يانج أفريكانز.. 5 نقاط

3- الجيش الملكي.. 2 نقاط

4- شبيبة القبائل.. 2 نقاط