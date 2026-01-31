روسيا تقصف منشآت نقل أوكرانية قبل محادثات السلام الجديدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استمرار الهجمات على أهداف أوكرانية رغم الإعلان عن وقف مؤقت لقصف البنية التحتية للطاقة.

وأضافت الوزارة، في منشور عبر تطبيق تليجرام، أنه تم قصف البنية التحتية للنقل ومستودعات الذخيرة التي تستخدمها القوات الأوكرانية.

وقال سلاح الجو الأوكراني، إن روسيا أطلقت 58 مسيرة في الساعات الأولى من اليوم السبت. ولم ترد تقارير مبدئيا عن قصف منشآت الطاقة.

وتحدثت روسيا عن أنه جرى صد الهجمات الأوكرانية، قائلة إنه جرى إسقاط 47 مسيرة و4 قنابل انزلاقية، ولكن الوزارة لم تفصح عن معلومات بشأن أضرار.

من المقرر استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي غدا الأحد، عقب توقف استمر عدة أشهر. وبدأت المفاوضات من جديد مطلع الأسبوع الماضي، بهدف استكشاف نهاية محتملة للحرب.

وأشارت أوكرانيا وروسيا إلى أن المحادثات التي جرت في أبو ظبي بمشاركة أمريكية سارت بشكل إيجابي