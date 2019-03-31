العاهل الأردني يبحث مع ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي التطورات الإقليمية

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، الشراكة الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة والتأكيد على أهمية التنسيق التشاور تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الأحد، أن اللقاء - الذي عقد على هامش القمة العربية في تونس - ركز على عملية السلام، حيث أكد الملك عبد الله الثاني ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإعادة إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ استنادًا إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أهمية الدور الأوروبي بهذا الخصوص، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها، مؤكدا أن الجولان أرض سورية محتلة وفقا لجميع قرارات الشرعية الدولية.