أفغانستان وأوزبكستان تبحثان عملية السلام الأفغانية والعلاقات الاقتصادية الثنائية

بحث رئيس أفغانستان أشرف غني مع وزير خارجية أوزبكستان عبد العزيز كاميلوف والوفد المرافق له، عملية السلام الأفغانية والعلاقات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية بين البلدين.

ورحب غني - وفقا لبيان القصر الرئاسي الذي أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأحد - باستعداد أوزبكستان لاستضافة محادثات السلام مع طالبان، مثمنا الدور الذي تقوم به في بلاده، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية التي تم الاتفاق عليها خلال زيارته إلى مدينة "سمرقند" الأوزبكية في ديسمبر عام 2017.

من جهته.. قال كاميلوف إن العلاقات بين البلدين أفضل مما كانت عليه، مضيفا أن تنفيذ مشروعات البنية التحتية المشتركة ستزيد من تعزيز العلاقات بين الدولتين.

وأعرب الوفد الأوزبكي عن دعمه لجهود الحكومة الأفغانية بشأن عملية سلام مع حركة طالبان تقودها أفغانستان، معلنًا استعداد بلاده لاستضافة محادثات السلام إذا كانت طالبان مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية.

ومن المقرر، أن يوقع مسؤولو البلدين على اتفاقيات تعاون في مجالات التعدين والنسيج وتبادل المعلومات بشأن الأمن والجمارك.