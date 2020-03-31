متحدث الصحة: الفتاة الثلاثينية المتوفاة أمس جاءت نتيجة تحليلها سلبية لفيروس كورونا 3 مرات

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الفتاة ياسمين عباس، البالغة من العمر 30 عامًا، والتي أعلن عمها عن وفاتها؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» أمس، جاءت نتائجها سلبية لتحليل الفيروس ثلاث مرات.

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الاثنين، أن الراحلة عادت من السعودية بعد إقامتها هناك لمدة 3 أسابيع، مشيرًا إلى أنها شعرت بأعراض تنفسية وارتفاع درجة الحرارة واحتقان في الحلق وسعال بعد عودتها.

وأوضح أنه تم حجز المريضة في أحد المستشفيات الخاصة في مصر الجديدة، لمدة ستة أيام، واتخاذ مسحة أثناء هذه المدة، مشيرًا إلى أن نتيجة التحليل جاءت سلبية لفيروس «كورونا».

وأشار إلى تحويل الفتاة إلى وحدة الرعاية المركزة في مستشفى حميات إمبابة بتاريخ 27 مارس، وإجراء مسحة أخرى لفيروس كورونا في المعامل المركزية، قائلًا إن العينة جاءت سلبية.

وذكر أن حالة المريضة تدهورت بعدها بيومين وعانت من التهاب رئوي حاد ونقص في الأكسجين، مؤكدًا: «لم تكن مصابة بكورونا، وجاءت نتيجتها سلبية للمرة الثالثة حتى عند التحليل بعد وفاتها أمس».

وعن الفيديو الذي نشره عمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن ياسمين توفت إثر إصابتها بـ«كورونا»، أكد «مجاهد» أن ما جاء بالفيديو كلام غير صحيح، ذاكرًا أن أعراض فيروس كورونا تشبه أعراض الإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

وكان حساب يحمل اسم محمد عباس، قد قال على موقع التواصل الاجتماعي إن ابنة أخيه ياسمين أشرف عباس، البالغة من العمر 30 عامًا، قد توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.