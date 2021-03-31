دفاع متحرش المعادي يطعن في سلامة القوى العقلية لموكله: يعاني من حالة عرضية مؤقتة

تمسك دفاع المتهم بالتحرش وهتك عرض طفلة بالمعادي، بعدم سلامة القوى العقلية لموكله وقت ارتكاب الجريمة، مطالبًا بتوقيع الكشف الطبي عليه ووضعه تحت الملاحظة.

وذكر دفاع المتهم، أن موكله يعاني من حالة عرضية مؤقتة إذا وقع تحت تأثيرها تغيب عقله، لكنه في العموم يكون شخصًا طبيعيًا عاقلًا.

وشدد المُحامي على أن من شاهد الواقعة يُدرك أن هذا التصرف ليس لشخص عاقل، متسائلاً باستنكار: "في متهم عاقل يعمل كدة؟"، مشيرًا إلى أن الضجة الإعلامية على حد وصفه سببت ضررًا كبيرًا لأهلية المُتهم، ورد القاضي بأن تلك الضجة لن تؤثر في المحكمة.

ولم يلق مسلك دفاع المتهم قبولًا لدى المحكمة التي قاطعته متسائلة عن تصرف المُتهم حينما تأتيه تلك الحالة في البيت مع ابنته ذات الـ11 عاما.

وطالبت المحكمة دفاع المتهم ببدء المرافعة، ليرد عليها المحامي بأن من حقه رد المحكمة عن نظر القضية.

كان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر بإحالة المتهم "م.ج" في القضية رقم 4056/7 لسنة 2021 جنايات المعادي والمقيدة برقم 171 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة، لاتهامه بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات محبوسًا، حيث تحيّل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.