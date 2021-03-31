 رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبي ومسؤول أممي يبحثان التحضيرات للانتخابات الليبية المقبلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبي ومسؤول أممي يبحثان التحضيرات للانتخابات الليبية المقبلة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 10:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 10:54 ص

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبي عماد السايح، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش والوفد المرافق له، التحضيرات الفنية واللوجستية للمفوضية، ومستوى جاهزيتها فيما يتعلق بالبنية التحتية لتنفيذ الانتخابات المقررة هذا العام، وزخم الخبرات الفنية والإدارية بعد سجل حافل من الاستحقاقات الوطنية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقائهما بطرابلس..حيث أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، على أهمية إنجاز الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات في الوقت الملائم، مجددا التزام الأمم المتحدة وشركائها الدوليين بمواصلة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا بغية تلبية مطلب الشعب الليبي الساحق والمتمثل في إجراء الانتخابات.

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