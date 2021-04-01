أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال مطار القاهرة مساء اليوم 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "استرازينيكا".
وفيما يلي 5 معلومات عن هذه الدفعة:
١- أكبر دفعة لقاحات تصل مصر، وأكبر دفعة لقاحات تصل الشرق الأوسط من تحالف GAVI
٢- الدفعة تصل ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونيسف" والبنك الدولي.
٣- الدفعة الأولى من 40 مليون جرعة مقرر استقبالها تباعًا.
٤- بذلك يكون قد وصل مصر حوالي مليون و600 ألف جرعة لقاح متنوعة ما بين سينوفارم الصيني وأسترازينيكا.
٥- متلقو لقاح أسترازينيكا سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 3 أشهر من تلقى الجرعة الأولي.