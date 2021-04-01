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أكبر دفعة لقاح كورونا تصل مصر.. تعرف على التفاصيل

منى زيدان
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 11:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 11:56 م

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال مطار القاهرة مساء اليوم 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "استرازينيكا".

وفيما يلي 5 معلومات عن هذه الدفعة:

١- أكبر دفعة لقاحات تصل مصر، وأكبر دفعة لقاحات تصل الشرق الأوسط من تحالف GAVI

٢- الدفعة تصل ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونيسف" والبنك الدولي.

٣- الدفعة الأولى من 40 مليون جرعة مقرر استقبالها تباعًا.

٤- بذلك يكون قد وصل مصر حوالي مليون و600 ألف جرعة لقاح متنوعة ما بين سينوفارم الصيني وأسترازينيكا.

٥- متلقو لقاح أسترازينيكا سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 3 أشهر من تلقى الجرعة الأولي.

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