رئيس جامعة طنطا: إنجازات غير مسبوقة للشباب في عهد الرئيس السيسي

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إن الإنجازات التي تحققت للشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد إنجازات غير مسبوقة، وذلك تأكيدًا على أن الشباب هم قلب مصر النابض وساعدها القوي وكنزها الاستراتيجي، وقادة سفينتها نحو النمو والتقدم والوقود الدافع لبناء أمجادها.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها ضمن فاعليات المنتدي الثاني لبرلمان شباب، وسط وغرب الدلتا بمشاركة شباب محافظات (الغربية – كفر الشيخ – البحيرة – الإسكندرية - ومطروح)، بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ الغربية ونائبه، ومحافظ كفر الشيخ والإسكندرية ومطروح، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بمحافظة الغربية.

وأشار رئيس جامعة طنطا، الى إن حلم تمكين الشباب بات حقيقة والجمهورية الجديدة دولة شابة أضحى شعارها التمكين بعد التأهيل في ظل واقع ملموس يؤكد الرؤية المستقبلية للدولة التي رسخت مبدأ تمكين الشباب وتدشين جسرًا للتواصل بشكل مستمر معهم باعتبارهم أحد الأضلاع الرئيسية في التنمية المستدامة.

ودعا الدكتور محمود ذكي، الشباب لاستثمار المنتدى في نسخته الثانية لإيجاد مساحات مشتركة بين الأفكار والرؤى الشبابية المختلفة والاستفادة من قدرات الشباب وأفكارهم الخلاقة بما يحقق البناء والتنمية وصياغة مستقبل أفضل للوطن.