إيسترن كومباني يصرف مكأفات الفوز على إنبي وسيراميكا

صرف مجلس إدارة نادي إيسترن كومباني برئاسة المهندس نصر عبدالعزيز، مكافات لاعبي الفريق الكروي الأول المستحقة بعد التعادل في المباراة الاخيرة أمام طلائع الجيش، وكذلك الفوز على إنبي ومن قبله الفوز على سيراميكا كليوباترا.

وجاء ذلك من أجل تحفيز اللاعبين ماديًا، لمواصلة الانتصرات والنتائج القوية، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي حققها الفريق منذ انطلاق بطولة الدورى، خلال فترة تولى علاء نوح المهمة الفنية للفريق

ويخوض الفريق بقيادة علاء عبدالعال المدير الفنى، معسكر حاليا في الاسكندرية من اجل تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا بافضل صورة ممكنة، قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز، والتي يستهلها الفريق بمواجهة قوية امام الاهلي المقرر لها يوم 8 ابريل ضمن مباريات الجولة الـ14 لبطولة الدورى الممتاز.