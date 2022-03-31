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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الخميس نمو الناتج الصناعي للبلاد خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 1ر0% شهريا.

جاء معدل النمو أقل من توقعات المحللين التي كانت 5ر0% بعد انكماشه بمعدل 8ر0% خلال كانون الثاني/يناير الماضي بمعدل 8ر0% وفقا للبيانات المعدلة وانكماشه بمعدل 3ر1% وفقا للبيانات الأولية.

وعلى أساس سنوي سجل الناتج الصناعي لليابان نموا بمعدل 2ر0% خلال الشهر الماضي وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد انكماشه في الشهر السابق بنسبة 5ر0% سنويا.

ومع إعلان بيانات الناتج الصناعي أبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على تقييمها لأوضاع الناتج الصناعي بشكل عام وقالت إنه يواصل إظهار مؤشرات النمو.