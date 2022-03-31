السجن 7 أعوام لمتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات أسرية في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، اليوم الخميس، "ر.م.م"، صنايعي جبس، بالسجن لمدة 7 أعوام؛ لاتهامه بقتل شقيقه، "ب.ا.ا"، عامل، بسبب خلافات أسرية بينهما، وذلك في القضية رقم 20222 لسنة 2021 جنايات المنتزه.



وتعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين، شقيقين، وعلى أثرها فارق أحدهما الحياة مقتولًا.



وكشفت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وعلى أثر خلافًا بين المتهم، والمجني عليه، شقيقه "من الأم"، حدثت بينهما مشادة كلامية، فأشهر كلاهما سلاحًا أبيضًا في مواجهة الآخر، وتم التعدي على بعضهما البعض.



وأضافت التحقيقات أنه وأثناء المشاجرة، سدد المتهم للمجني عليه "شقيقه" طعنة نافذة في الصدر، وتم نقله على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعقب ذلك فارق الحياة متأثرًا بإصابته.



وبتقنين الإجراءات، وترصد تحركات المتهم، تم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بالواقعة، فتم تحرير محضر إداريًا، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.



وبإحالة المتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد سامح سعد الدين محمد، وعبد العاطي مسعود شعلة، وأمانة سر، محمد عثمان.