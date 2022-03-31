البرهان: لا بد من توافق القوى السياسية والوطنية لإكمال الفترة الانتقالية

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، إنه لا بد من توافق القوى السياسية والوطنية لإكمال الفترة الانتقالية، مؤكدًا أنه لا خيار سوى التوافق وإجراء الانتخابات.

وأضاف البرهان، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أنه عند استكمال هذا التوافق فإنه سيتم وضع برنامج محدد له، منوهًا بأن التحضير للانتخابات واحدة من أولويات الفترة الانتقالية، وكذا الوصول إلى السلام الشامل، وتوفير معاش للمواطنين.

وأكد أن القوات المسلحة السودانية مستعدة للتعاون مع القوى الوطنية المؤمنة بالتغيير، داعيًا إلى التوافق ووحدة القوى الوطنية، لتجنب السودان مخاطر الإنزلاق إلى أمور لا يرغب فيها.