سفير مصر ببروكسل يبحث التعاون الاقتصادي والسياسي مع أعضاء من البرلمان الأوروبي

في إطار التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان الأوروبي من المجموعات السياسية المختلفة، التقى سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الدكتور بدر عبدالعاطي، بنائبة رئيس مجموعة حزب الشعب الاوروبي ذو الأغلبية في البرلمان الأوروبي وعضو البرلمان الأوروبي عن ليتوانيا، راسا يوكنيفيتشيني.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمان المصري ونظيره الأوروبي، فضلاً عن الدفع بمزيد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك في إطار علاقات الجوار الجنوبي بما في ذلك الطاقة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات، إلى جانب التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

تم التأكيد كذلك على أن دعم عملية التنمية وتعزيز الاستثمارات بدول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي من شأنها أن تساهم في إرساء الاستقرار، وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي وتحقيق المصلحة المتبادلة.

كما شهد اللقاء التأكيد على الدور الإقليمي الحيوي الذي تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والاستقرار، خاصة فيما يتعلق بالأزمات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط، حيث تم الإشادة بالدور الهام الذي تقوم به مصر في مجال مكافحة الإرهاب، وإرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلاً عن الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ودعم الحريات الدينية.

والتقى السفير بدر عبدالعاطي، بالرئيس المشارك لمجموعة أحزاب الخضر عضو مؤتمر رؤساء المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي النائب البلجيكي، فيليب لامبرتس، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي على صعيد أوجه التعاون المشترك، انطلاقاً من علاقات الشراكة وتحقيق المصلحة بين الطرفين، خاصة في أعقاب الزيارة الأولى التي قام بها رئيس الجمهورية إلى بلجيكا، للمشاركة في الدورة السادسة لقمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، التي عقدت في بروكسل يومي 17 و18 فبراير 2022.

وتم التطرق أيضاً لعملية التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مصر في جميع القطاعات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التنموي أو في مجال حقوق الانسان، وعلى رأس ذلك إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المؤسَسَة على مقاربة شاملة تتضمن كلاً من الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والتنموية والاقتصادية، فضلاً عن قرار عدم تمديد حالة الطوارئ في البلاد، واعتماد قانون الجمعيات الأهلية الجديد ولائحته الجديدة بما يمثله من دعم لعمل عشرات الآلاف من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر.

والتقى السفير المصري أيضًا بنائبة رئيس لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي النائبة الفرنسية المنتمية لمجموعة تجديد أوروبا، كريسولا زاكاروبولو، حيث تطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية لرئاسة مصر المقبلة للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27 في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بموضوعات البيئة والتغير المُناخي وتداعياته خاصةً على القارة الإفريقية.

وتناول اللقاء آفاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من القطاعات، وعلى رأسها ملف الطاقة في ضوء عمل مصر، لكي تصبح مركزًا لإنتاج وتداول وتوزيع الطاقة سواء الجديدة والمتجددة والنظيفة والغاز الطبيعي المُسال، بما في ذلك التعاون في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.

كما تم التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به مصر على مستوى القارة الإفريقية من أجل حفظ الأمن والاستقرار، وأيضًا في مجال إنتاج اللقاحات خاصة مع إعلان منظمة الصحة العالمية خلال القمة الافريقية الأوروبية الأخيرة عن اختيار مصر ضمن 6 دول إفريقية لنقل تكنولوجيا «mRNA» بما يؤهلها لأن تكون مركزًا لإنتاج وتوزيع اللقاحات في القارة.

وألقى اللقاء الضوء على أهمية التعاون، في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الأزمة الأوكرانية على دول القارة الإفريقية، ومن بينها مصر خاصة في مجال الأمن الغذائي.

والتقى أيضًا السفير بدر عبدالعاطي بالنائبة الأولى لرئيس لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي النائبة الألمانية المنتمية لمجموعة الخضر بيريت هيرزبرجر، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة وتيرة التعاون البرلماني وتكثيف الزيارات المتبادلة في إطار توثيق أواصر العلاقات بين الجانبين.

وتم استعراض الجهود الوطنية المبذولة في مصر على صعيد تمكين ودعم المرأة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وتقلدها لمناصب رفيعة في الدولة على مستوى العمل العام سواء في إطار الحكومي أو البرلماني أو في السلك القضائي. كما تم التأكيد على وجود الكوادر النسائية المتميزة في مصر التي تضطلع بدور هام في التنمية والتطوير، فضلاً عن تناول المبادرات الرئاسية التي تم تنفيذها لدعم صحة المرأة المصرية في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لبناء الإنسان وسلامة الأسرة والمجتمع.

كما تم إلقاء الضوء على ما توليه الحكومة المصرية من اهتمام أيضاً بدعم حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب، بما في ذلك من خلال عمل المجالس القومية المستقلة المعنية.

وتناول اللقاء أيضًا الدور المصري البنَاء في تحقيق الأمن والتنمية في القارة الإفريقية.