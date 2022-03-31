آليانز جلوبال إنفستورز تبيع محفظتها من سندات السكك الحديدية الروسية الخضراء

تخلصت شركة آليانز جلوبال إنفستورز الألمانية من السندات الخضراء التي أصدرتها شركة السكك الحديدية الروسية التي تشغل خط قطار ترانس سيبريان قبل خضوعها للعقوبات الدولية نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا.

وبحسب البيانات الرسمية فإن الشركة الألمانية كان لديها حتى نهاية العام الماضي كمية من سندات الشركة الروسية بقيمة مليار يورو (1ر1 مليار دولار). وقال متحدث باسم آليانز إن الشركة كانت قد اشترت هذه السندات ثم باعتها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بثلاثة أسابيع.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن آليانز انضمت إلى مجموعة من صناديق الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية نجحت في بيع ما لديها من سندات روسية قبل فرض العقوبات الدولية على موسكو.

وكان صندوق استثمار المناخ العالمي التابع لشركة ميراباود أسيت مانجمنت قد باسع سندات شركة السكك الحديدية الروسية في كانون الثاني/يناير الماضي، في حين باع صندوق استثمار المناخ التابع لشركة أستريا إنفستمنت مانجرز قد باع السندات نفسها قبل العقوبات.