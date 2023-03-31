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مسؤول بالفاتيكان يتوقع خروج البابا فرنسيس من المستشفى غدا

روما (د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 مارس 2023 - 12:49 م | آخر تحديث: الجمعة 31 مارس 2023 - 12:49 م

قال كاردينال بارز بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية إنه يتوقع خروج البابا فرنسيس الأول من المستشفى غدا السبت، وعودته إلى الفاتيكان قبل احتفالات عيد الفصح.

ونقلت وكالة أنباء "أدنكرونوس" اليوم الجمعة عن جيوفاني باتيستا، عميد مجمع الكرادلة بالفاتيكان القول "وفقا لمعلوماتي" سيتم السماح للبابا (86 عاما) بمغادرة مستشفى جيملي الجامعي غدا السبت.

ونقل البابا إلى المستشفى أمس الأول الأربعاء بسبب إصابته بالتهاب الشعب الهوائية. وأشارت تقارير إلى أن صحته تحسنت بعد ليلتين بالمستشفى.

وأشار باتيستا إلى أن البابا سيحضر قداسات أسبوع الآلام وعيد الفصح بعد عودته إلى الفاتيكان من المستشفى.

وتم بالفعل إعلان أن أعضاء كبار آخرين بالكنيسة سيقودون الاحتفالات. لكن قد يحضر البابا ويرأس القداسات رسميا من مقعد قرب المذبح.

وقال أطباء مستشفى جيميلي الجامعي في روما مساء أمس الخميس في اتصال مع الكرسي الرسولي إن البابا يتلقى العلاج من التهاب الشعب الهوائية، باستخدام محاليل تحتوي على مضادات حيوية.


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