تقرير: تسلا تبحث مع البيت الأبيض بناء مصنع بطاريات في أمريكا بالاشتراك مع شركة صينية

تسعى شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية لبناء مصنع للبطاريات في الولايات المتحدة، في إطار ترتيبات يرجح أن تكون مثيرة للجدل مع شركة صينية كبرى متخصصة في صناعة البطاريات.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن مسؤولين من تسلا تباحثوا مع البيت الأبيض مؤخرا بشأن خطط بناء المصنع والتي تتضمن شركة "كونتمبروري أمبيريكس تكنولوجي المحدودة" (كاتل).



وذكر مصدر أن روهان باتل، المدير العالمي للسياسة العامة في تسلا، شارك في المباحثات مع البيت الأبيض.



وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن ممثلي تسلا طلبوا توضيحات بشأن القانون الأمريكي للحد من التضخم، حيث تريد الشركة الأمريكية التوصل إلى صيغة مماثلة للاتفاق الذي أعلنته شركة فورد موتور الشهر الماضي في ميتشجن مع شركة كاتل لبناء مصنع مملوك لها بالكامل.



وتقول المصادر إن تسلا تدرس بناء مصنع البطاريات في ولاية تكساس الأمريكية لتوريد الاحتياجات لمصنع تجميع السيارات الكهربائية التابع لها في الولاية، رغم أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن موقع المصنع حتى الآن.



ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثلي شركتي تسلا وكاتل أو البيت الأبيض على هذه التقارير.



وارتفع سهم شركة كاتل بنسبة 3ر2% في بداية التعاملات اليوم في بورصة شينتشن.