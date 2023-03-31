عضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يرى ضرورة استمرار رفع أسعار الفائدة

صرح مارتينز كازاكس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أنه لا يزال من الضروري رفع تكاليف الاقتراض لمواجهة الزيادة في أسعار المستهلكين.

وقال كازاكس في مقابلة مع شبكة تليفزيون لاتفيا اليوم الجمعة: "مازال التضخم مرتفعا، وسوف يظل من الضروري رفع أسعار الفائدة من أجل خفض التضخم".

وتسببت اضطرابات في القطاع المصرفي بالولايات المتحدة، قبل أن تنتقل إلى سويسرا، في تعقيد مهمة البنك المركزي الأوروبي لخفض معدلات التضخم مرة أخرى إلى 2%.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بالرغم من أن التضخم في إسبانيا انخفض إلى النصف تقريبا ليصل إلى 1ر3% في آذار/مارس الجاري، إلا أنه مازالت هناك مجموعة من الضغوط الأساسية التي تلقي بظلالها على زيادات الأسعار.

ورغم تراجع التضخم في ألمانيا، إلا أنه مازال أعلى من توقعات المحللين الاقتصاديين.